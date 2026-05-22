LMBP EN VIVO: disfruta gratis los mejores juegos del fin de semana

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Por Andrea Matos Viveiros

La Liga Mayor de Beisbol Profesional continúa ofreciendo grandes emociones este fin de semana con una nueva jornada con encuentros imperdibles que podrán disfrutarse en vivo y gratis a través de Meridiano Televisión.

La acción arrancará este viernes 22 de mayo a las 7:00 p.m. con el enfrentamiento entre Líderes y Centauros, dos novenas que buscarán sumar una victoria clave en un duelo que promete intensidad y muchas emociones para los aficionados.

Posteriormente, el sábado 23 de mayo a las 5:00 p.m., Marineros y Delfines protagonizarán otro choque atractivo en una jornada que mantendrá la pasión del beisbol venezolano al máximo nivel.

Los seguidores de la LMBP podrán disfrutar de todos los compromisos por la señal abierta de Meridiano Televisión, además de la transmisión online en meridiano.net y plataformas digitales como SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

La LMBP promete un fin de semana cargado de espectáculo para todos los amantes del beisbol venezolano por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.