LMBP EN VIVO: Delfines tendrá una semana de retos ante Marineros y Caciques por Meridiano

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Por Andrea Matos Viveiros

Los encuentros de Delfines ante Marineros y Caciques podrán disfrutarse en vivo por Meridiano Televisión y sus plataformas digitales. Estas son las fechas y horarios

Dos retos para Delfines en la LMBP

La emoción del beisbol venezolano continúa esta semana con dos atractivos encuentros de la LMBP 2026. El primero se disputará el miércoles 17 de junio a las 5:00 p.m., cuando Delfines se enfrente a Marineros.

La acción continuará el domingo 21 de junio a la 1:00 p.m. con el choque entre Delfines y Caciques, otro compromiso clave en la lucha por mantenerse en la pelea dentro de la temporada.

Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por Meridiano Televisión, así como a través de meridiano.net y las plataformas digitales SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

No te pierdas estos emocionantes juegos de la LMBP y disfruta del mejor beisbol profesional venezolano junto a Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.