LMBP 2026: Los mejores juegos de la semana por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

La temporada 2026 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) regresa con una propuesta renovada que impulsa su crecimiento y proyección. Los aficionados podrán seguir los mejores encuentros a través de Meridiano Televisión.

Este año, la liga presenta ocho equipos y un calendario ampliado a 70 juegos en la fase regular, lo que eleva la competitividad y abre más espacios para el desarrollo de nuevos talentos. Además, el torneo incorpora un formato de postemporada actualizado, con un Round Robin de 16 partidos y una final al mejor de siete, extendiendo la emoción hasta agosto.

Juegos de la semana

Miércoles 22 de abril: Centauros vs Líderes . Inicio 7:00 P.M.

Sábado 25 de abril: Samanes vs Marineros. Inicio 4:00 P.M.

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