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Leones del Caracas suma nuevas piezas en su segundo día

El conjunto capitalino amplía su grupo de trabajo con varias incorporaciones.

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Yennifer Daniela Arias
Martes, 22 de septiembre de 2026 a las 10:01 am
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Leones del Caracas suma nuevas piezas en su segundo día
Foto: Leones del Caracas

Los Leones del Caracas continúan con su preparación para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y este martes reciben nuevas piezas en su segundo día de prácticas en el Estadio Monumental.

Liván Soto, José Rondón, Aldrem Corredor, Leonel Espinoza y Brainer Bonaci se incorporan a los entrenamientos y aumentan las opciones disponibles para el cuerpo técnico.

También llegan brazos 

El grupo de lanzadores también suma nombres importantes. Ricardo Rodríguez y Anthony Vizcaya dicen presente en la jornada y se unen a los trabajos de preparación del conjunto melenudo.

Con estas incorporaciones, el equipo amplía desde temprano la cantidad de jugadores disponibles para afrontar la pretemporada.

Nuevo refuerzo 

La jornada también cuenta con la llegada de Ramón Castro, quien se incorpora como coach de bateo de los Leones.

El cuerpo técnico, encabezado por Wilfredo Romero, Wilson Álvarez, Roger Cedeño y Alfredo González, continúa con los trabajos de preparación mientras se espera la llegada de más integrantes del roster en los próximos días.

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