Leones de Caracas anuncia a su cuerpo técnico para la 2026-2027

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Leones del Caracas dio a conocer a través de sus redes sociales, los nombres que integrarán al cuerpo técnico de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

La novena capitalina confirmó que Lipso Nava será el encargado de dirigir al equipo durante la próxima campaña. El estratega asumirá el desafío de conducir a los melenudos en un un campeonato donde las expectativas serán elevadas y tras varias temporadas en las que no han podido cumplir con las experiencias

Leones del Caracas - LVBP

Para acompañar a Nava en esta misión, la organización reunió a un grupo de profesionales con experiencia dentro y fuera del terreno. Heberto Andrade ocupará el cargo de coach de banca, mientras que Wilson Álvarez estará al frente del cuerpo de lanzadores.

Por su parte, Ramón Castro y Wilfredo Romero tendrán la responsabilidad de trabajar el aspecto ofensivo desde el rol de coaches de bateo, siendo este uno de los aspectos que más atención darán los fanáticos a lo largo de la 2026/2027.

El staff también contará con Roger Cedeño como coach de primera base y Franklin Font en la antesala. En el bullpen, Levi Romero será el encargado de coordinar las labores de los relevistas, acompañado por Alfredo González como catcher de bullpen.

Finalmente, con esta designación oficial, Leones del Caracas comienza a trazar el camino hacia una nueva campaña llena de retos y aspiraciones, por lo que este grupo tendrá que trabajar intensamente para conformar el roster más competitivo posible para tratar de regresar a la gloria en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.