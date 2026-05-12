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Juegos de Liga Mayor para esta semana en vivo y gratis

La emoción de la temporada continúa por Meridiano Televisión con dos encuentros imperdibles que podrás disfrutar en vivo y gratis por señal abierta para toda Venezuela

Por

Valentina Carrara
Martes, 12 de mayo de 2026 a las 12:45 pm
Juegos de Liga Mayor para esta semana en vivo y gratis
LMBP 2026 / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

Este martes 12 de mayo, Centauros se enfrenta a Senadores desde las 7:00 p.m. en un duelo lleno de intensidad y grandes figuras. Luego, el miércoles 13 de mayo, Delfines chocará ante Caciques a partir de las 7:00 p.m., en otro compromiso que promete grandes emociones de principio a fin junto a los especialistas en deportes.

Los fanáticos también podrán seguir cada jugada vía streaming a través de meridiano.net y en calidad HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go. Meridiano Televisión sigue siendo la casa del deporte venezolano, llevando a todos los hogares la pasión del beisbol con transmisiones exclusivas, análisis y la mejor narración en vivo. ¡Sintoniza y no te lo pierdas!

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