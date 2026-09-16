Firman acuerdo histórico para uniformidad de la LVBP

Siguen afinando detalles para lo que será la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y este 16 de septiembre se marca como histórico, luego del acuerdo entre directivos de la pelota rentada nacional y la empresa RS Group para la uniformidad de los equipos participantes y el cuerpo de arbitraje.

Salvatore Volpe, presidente de la empresa que será la responsable de vestir a los Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara, Águilas del Zulia, Bravos de Margarita,, Caribes de Anzoátegui, Leones del Caracas, Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira, resaltó el inmenso reto que se les presenta al ser la marca oficial de uniformar a los conjuntos del deporte más seguido en el país.

"Esperamos que al final de la temporada sea un antes y un después para lo que es el tema merch, para todos los fanáticos de cada uno de los equipos de la liga venezolana, cumpliendo con sus expectativas" destacó, manifestando además que son los responsables de vestir a los mejores atletas del país, ya que también se encargan de la indumentaria del Comité Olímpico Venezolano, (COV).

LVBP emula a la MLB

Giuseppe Palimsano, presidente de la LVBP destaca el acuerdo como histórico y profesional, al entregar la responsabilidad de la vestimenta deportiva de los ocho equipos del beisbol criollo. "Estaremos no solamente ofreciendo todas las piezas de los equipos en los estadios sino también vía online en la página de la Liga y de la marca RS, con el fin de que todos los fanáticos puedan adquirir los productos de su club favorito dentro y fuera del país", agregó.

Este acuerdo presenta similitud con los acuerdos existentes en las Grandes Ligas de Beisbol, ya que en la pelota norteamericana presentan contratos multianuales con marcas de renombre para los uniformes de los 30 equipos de ese circuito., "Vamos paso a paso creciendo, gracias al fanático y las propuestas que nos presentan", agregó Palmisano.