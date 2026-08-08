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Willson Contreras acecha la marca de impulsadas de Ozzie Guillén en Las Mayores

El receptor e inicialista criollo se encuentra a tan solo una carrera remolcada de alcanzar las 619 impulsadas en su carrera en las Grandes Ligas, cifra con la que igualaría la marca histórica lograda por Oswaldo "Ozzie" Guillén

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Eimy Carta
Sabado, 08 de agosto de 2026 a las 02:05 pm
Willson Contreras acecha la marca de impulsadas de Ozzie Guillén en Las Mayores
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El bateo venezolano continúa reescribiendo los libros de historia en la Gran Carpa. En medio de una sólida actuación ofensiva en la presente campaña de las Grandes Ligas, el porteño Willson Contreras se ha posicionado a las puertas de alcanzar un nuevo hito entre los cañoneros nacidos en Venezuela, al colocarse a una sola carrera remolcada de igualar el registro de por vida de Oswaldo "Ozzie" Guillén.

A lo largo de sus 16 temporadas en las Mayores (1985-2000), "Ozzie" Guillén acumuló un total de 619 carreras empujadas, destacándose por su oportuna producción ofensiva principalmente desde las filas de los Medias Blancas de Chicago.

Por su parte, Contreras registra 618 fletadas en su trayectoria de 11 campañas en el mejor béisbol del mundo. Con solo un remolque más, el estelar bateador igualará la huella dejada por el mítico campocorto y mánager campeón, mientras que dos impulsadas le permitirán superarlo de manera definitiva en el listado histórico de peloteros criollos.

Trayectorias con impacto en las Grandes Ligas

El posible sobrepaso en el departamento de empujadas refleja también la evolución del perfil ofensivo de los peloteros venezolanos en las últimas décadas:

  • Ozzie Guillén: Bateador de contacto y pieza clave en el esquema de juego de manufactura rápida en los años 80 y 90, logrando sus 619 impulsadas tras disputar 1.993 encuentros en Las Mayores.

  • Willson Contreras: Exponente del poder moderno tras los pañales de la receptoría y la primera base, sumando 618 impulsadas y rozando los 200 cuadrangulares en poco más de 1.100 compromisos disputados.

Con varias semanas por delante en el calendario regular, la producción de Contreras garantiza que su nombre siga escalando posiciones entre los máximos productores venezolanos que han dejado huella en el béisbol estadounidense.

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