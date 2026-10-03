Conoce la posible rotación de los Dodgers para la NLDS

Los Dodgers de Los Ángeles tienen la artillería pesada con la que encararán la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS). Se espera que la organización californiana haya estructurado una rotación de abridores repleta de poderío y jerarquía, diseñada para dominar desde el montículo en la etapa más exigente de la postemporada.

El as zurdo Tarik Skubal como el elegido para asumir la responsabilidad de tomar la bola en el Juego 1 de la serie, estableciendo el tono de una rotación que no da tregua a las alineaciones rivales.

Un póker de ases para octubre

El plan de trabajo esperado por el cuerpo técnico de los Dodgers refleja la profundidad y el talento de su cuerpo de pitcheo para la serie al mejor de cinco encuentros:

Juego 1: Tarik Skubal

Tarik Skubal Juego 2: Blake Snell

Juego 3: Yoshinobu Yamamoto

Juego 4 (de ser necesario): Tyler Glasnow

Juego 5 (de ser necesario): Tarik Skubal

Garantía y jerarquía desde el montículo

La posible designación de Skubal para el choque inaugural le otorga además la posibilidad de volver a lanzar en un eventual Juego 5 decisivo con su descanso habitual. Detrás de él, el galardonado zurdo Blake Snell tomaría la bola para el segundo encuentro, mientras que el diestro japonés Yoshinobu Yamamoto asumiría la apertura del tercer juego.

Para completar un cuerpo abridor de primer nivel, el diestro Tyler Glasnow estaría listo para la lomita en un cuarto compromiso. Con semejante combinación de velocidad, dominio y experiencia en instancias decisivas, los Dodgers saltan como serios candidatos a imponer las condiciones del juego y sellar su pasaje a la Serie de Campeonato.