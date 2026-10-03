Solo uno de cuatro: Los Medias Blancas dejan fuera a tres refuerzos del 'Trade Deadline'

La directiva y el cuerpo técnico de los Medias Blancas de Chicago han tomado decisiones drásticas al momento de confeccionar su nómina oficial para hacer frente a la Serie de División de la Liga Americana (ALDS). De las cuatro piezas adquiridas por la organización en el mercado de la fecha límite de traspasos (trade deadline), solo una logró superar el corte para integrar el roster activo en la postemporada.

El jardinero Brenton Doyle fue el único de las adiciones de mitad de temporada que fue incluido en la lista definitiva para la serie divisional. Por el contrario, el diestro dominicano Luis Castillo, el relevista Huascar Brazobán y el receptor Joey Bart quedaron fuera de los planes del conjunto patiblanco para esta crucial etapa de la campaña.

Apuesta por el balance y la versatilidad

La inclusión de Doyle responde a la necesidad de mantener un patrullero de alto perfil defensivo y velocidad en las praderas, aspectos fundamentales para los compromisos de alta presión en octubre. Doyle, de gran impacto tras su llegada, ha demostrado solvencia en el jardín central y dinamismo en las bases.

Por otro lado, la exclusión del estelar abridor Luis Castillo representa uno de los movimientos más llamativos del llamado. Sin embargo, la estructura del cuerpo de lanzadores y el rendimiento de la rotación en las últimas semanas llevaron al mando técnico de Chicago a priorizar otras alternativas para la serie al mejor de cinco. Del mismo modo, la presencia de una receptoría ya asentada dejó sin espacio al careta Joey Bart, mientras que Brazobán cede su cupo en un bullpen altamente competitivo.

Con esta plantilla definida, los Medias Blancas saltarán al terreno con un grupo afinado para encarar el reto divisional, confiando en que la química del grupo y el aporte puntual de refuerzos como Doyle sean la clave para avanzar a la Serie de Campeonato.