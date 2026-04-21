Shohei Ohtani: 52 juegos desafiando la lógica del béisbol

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En el mundo del béisbol, donde el fracaso es la norma y el éxito la excepción, Shohei Ohtani ha encontrado la fórmula de la invulnerabilidad. La noche del lunes en el Coors Field de Denver, el japonés extendió a 52 su racha de juegos consecutivos embasándose, una seguidilla que comenzó el 24 de agosto de 2025 y que parece no tener fin.

El momento del hito

La racha pendía de un hilo hasta la tercera entrada, cuando Ohtani descifró un envío del abridor José Quintana para conectar un sólido sencillo al jardín derecho. Con ese contacto, no solo aseguró su presencia en las almohadillas una jornada más, sino que también impulsó la ofensiva de unos Dodgers que terminaron aplastando 12-3 a los Rockies de Colorado. Ohtani cerró la noche de 4-1, sumando además dos boletos y dos carreras anotadas.

Con este partido número 52, Ohtani se afianza en el tercer lugar histórico de la franquicia de los Dodgers (contabilizando desde 1900) en partidos consecutivos llegando a base. La lista, que es un quién es quién del béisbol, queda ahora de la siguiente manera:

Duke Snider (1954): 58 juegos. Shawn Green (2000): 53 juegos. Shohei Ohtani (2025-26): 52 juegos (racha activa). "Wee" Willie Keeler (1900-01): 50 juegos.

Superando a las leyendas

El logro de Ohtani trasciende los colores de Los Ángeles. Recientemente, el nipón dejó atrás los 51 juegos que Babe Ruth alcanzó en 1923, una comparación que ya es habitual para un jugador que, como el "Bambino", domina tanto el montículo como el plato. Asimismo, a principios de esta temporada, pulverizó el récord para un jugador nacido en Japón, que pertenecía al icónico Ichiro Suzuki con 43 partidos.

La consistencia de Ohtani tiene un escenario predilecto: las montañas de Colorado. El japonés ha logrado embasarse en 35 partidos consecutivos contra los Rockies desde julio de 2021. Además, mantiene una racha activa de 20 juegos conectando al menos un imparable cada vez que visita el Coors Field, un estadio que parece potenciar su ya extraordinario talento.

Aunque el récord absoluto de las Grandes Ligas (los inalcanzables 84 juegos de Ted Williams en 1949) aún parece lejano, la mirada inmediata está en Shawn Green (53) y Duke Snider (58). De mantener este ritmo, Ohtani podría convertirse en el dueño absoluto del registro histórico de los Dodgers antes de que finalice el mes de abril.