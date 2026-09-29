Ronald Acuña Jr. activa el modo postemporada y enciende a la fanaticada de Atlanta

La postemporada de las Grandes Ligas está a la puerta, y las máximas figuras de las Mayores ya respiran la atmósfera de octubre. Ronald Acuña Jr., indiscutible referente de los Bravos de Atlanta, envió un claro mensaje de advertencia y motivación a toda la liga tras oficializar que su enfoque está puesto al cien por ciento en la lucha por el título.

A través de sus plataformas digitales, el estelar patrullero de La Sabana publicó un emotivo video que repasa los pasajes más electrizantes, cuadrangulares decisivos y jugadas defensivas de la presente campaña que guiaron a Atlanta a sellar su boleto a la fiesta de octubre.

Acompañando las imágenes de una temporada llena de intensidad, Acuña dejó un texto breve pero directo para sus millones de seguidores:

"We Readyyy 🫡… Playoff mode On! #ForTheA"

Con el ya tradicional saludo militar y el etiqueta oficial de la franquicia, el 'Abusador' ratificó que el grupo está listo para el reto de los playoffs. Su presencia en la parte alta de la alineación y su chispa en las bases representan la principal carta de triunfo para las aspiraciones del conjunto dirigido por Brian Snitker.

La publicación rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de los Bravos y la prensa internacional, marcando el pulso de lo que promete ser un octubre electrizante para el béisbol venezolano en las Grandes Ligas.