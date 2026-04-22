Pesadilla en el Citi Field: Los Mets alcanzan 12 derrotas al hilo

Suscríbete a nuestros canales

El panorama para los Mets de Nueva York ha pasado de la preocupación a la crisis histórica. En una noche donde el misticismo (incluyendo rituales con salvia y collares de ajo por parte de la prensa local) buscaba ahuyentar la mala fortuna, el equipo volvió a encontrar una forma de perder, cayendo ante los Mellizos de Minnesota en el inicio de la serie en casa.

Un inicio con sabor a esperanza

La noche comenzó con una narrativa distinta. El novato Nolan McLean deslumbró al retirar a los primeros 15 bateadores que enfrentó, manteniendo un juego perfecto durante cinco entradas. La ofensiva también despertó temprano gracias al madero del puertorriqueño Francisco Lindor, quien conectó un jonrón de tres carreras en el tercer inning, otorgando a los locales una ventaja que no disfrutaban desde principios de abril.

Sin embargo, el espejismo del triunfo se desvaneció en el último tercio del encuentro.

El colapso del relevo

La debacle se consumó en la novena entrada. El cerrador Devin Williams, quien ha atravesado problemas de efectividad recientemente, permitió un sencillo remolcador de Luke Keaschall que rompió el empate. La situación empeoró cuando Williams llenó las bases y otorgó un boleto a Matt Wallner, permitiendo una carrera "de caballito" antes de ser retirado de la loma bajo una lluvia de abucheos por parte de la afición neoyorquina.

Voces desde el vestuario

Tras el encuentro, el mánager venezolano Carlos Mendoza no ocultó su frustración: “Apesta. Te sientes bien por cómo se estaba desarrollando el juego... sientes que tienes el impulso, pero después de eso, no pudimos hacer nada más”, declaró ante los medios.

Por su parte, Francisco Lindor intentó mantener la calma en medio del naufragio: “Solo necesitamos conseguir esa primera victoria y creo que todo se acomodará”.

Datos de una crisis histórica

Peor marca en 24 años: Esta racha de 12 reveses es la más larga de la franquicia desde agosto de 2002.

Sótano de la MLB: Con un récord de 7-16, los Mets poseen ahora la peor marca de todo el béisbol organizado esta temporada.

La sombra de 1962: El equipo se encuentra a cinco derrotas de igualar el récord histórico de la franquicia (17), establecido en su temporada inaugural.

Los Mets buscarán detener esta caída libre en el segundo de la serie contra Minnesota, con la presión al máximo sobre un cuerpo técnico y una plantilla diseñada para competir en octubre, pero que hoy lucha por simplemente ganar un juego.