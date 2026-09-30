Perder el ritmo quebró la confianza: Ross Atkins explica la crisis de Vladimir Guerrero Jr.

En el análisis de rendimiento de los Blue Jays de Toronto, el nombre de Vladimir Guerrero Jr. vuelve a situarse bajo la lupa directiva. Ross Atkins, gerente general de la organización canadiense, ofreció un diagnóstico certero sobre las dificultades ofensivas que atravesó la superestrella dominicana durante la campaña, identificando un factor determinante: la pérdida temprana de su mecánica de bateo y su impacto directo en el aspecto mental.

De acuerdo con Atkins, el problema no radicó en un fallo estructural prolongado o en falta de trabajo, sino en un desajuste inicial en la sincronización que terminó desencadenando un efecto dominó en el jugador.

El impacto psicológico en el cajón de bateo

"A medida que perdió un poco de ese ritmo y timing bastante temprano en la temporada, comenzó a afectar su confianza", explicó el ejecutivo al referirse al desempeño del inicialista.

En el béisbol de máximo nivel, la confianza en la caja de bateo es el pilar que sostiene la toma de decisiones en fracciones de segundo. La pérdida de esa fluidez natural convirtió cada turno en un reto adicional para el inicialista de los Blue Jays.

La dificultad de corregir sobre la marcha

Ajustar la mecánica de bateo en medio de una exigente temporada regular representa uno de los desafíos más complejos para cualquier pelotero. Atkins subrayó que una vez que la duda se instaló en el aspecto mental de Guerrero Jr., el proceso de corrección se volvió sumamente empinado.

"Una vez que afectó su confianza, los ajustes dentro del juego y durante la temporada se volvieron muy difíciles", añadió el directivo.

Para Toronto, descifrar este diagnóstico es el primer paso de cara al trabajo de entre temporada. Recuperar la versión dominante de Vladimir Guerrero Jr. no solo requerirá ajustes técnicos en el swing, sino también devolverle la seguridad sobre el plato que lo catapultó a ser una de las referencias ofensivas más temibles de las Grandes Ligas.