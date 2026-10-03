Parker Messick: la carta de triunfo por Cleveland para abrir el Juego 1 de la ALDS

En el béisbol de postemporada, las tendencias históricas y la solvencia sobre el montículo suelen dictar el camino hacia el éxito. Con miras al arranque de la Serie de División de la Liga Americana (ALDS), la designación del zurdo Parker Messick para abrir el Juego 1 representa una apuesta respaldada por un dominio absoluto y categórico frente a la toletería de los Medias Blancas de Chicago.

Messick saltará al terreno con la misión de marcar la pauta en la serie al mejor de cinco encuentros, apoyado en un historial impecable cada vez que le ha tocado medirse al conjunto patiblanco.

Números de jerarquía frente a Chicago

En un total de cinco aperturas de por vida frente a los Medias Blancas, el serpentinero ha mantenido a raya a los bateadores rivales con registros de primer nivel:

Entradas lanzadas: 31.2 IP

31.2 IP Efectividad: 2.56 ERA (165 ERA+)

Ponches / Bases por bolas: 33 K / 6 BB

WHIP: 1.01

Control y dominio territorial

La clave de la efectividad de Messick ante Chicago ha radicado en su impecable comando de la zona de strike y su capacidad para limitar los corredores en circulación, reflejado en un WHIP de 1.01 y una destacada relación de más de cinco ponches por cada boleto otorgado. Su ERA+ de 165 confirma que su rendimiento ante esta franquicia ha estado un 65% por encima del promedio de la liga.

Con estos antecedentes de superioridad, Messick buscará extender su hegemonía sobre el plato y otorgar el primer triunfo de la serie a su organización en un duelo inaugural de alta tensión.