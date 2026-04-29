Ohtani reflexiona sobre su primera derrota y la autonomía del jugador

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Ni siquiera los superhéroes son invencibles. Tras un inicio de campaña histórico, Shohei Ohtani enfrentó su primera derrota del año, un momento que aprovechó no solo para analizar el juego, sino para profundizar en la complejidad logística y física de ser la mayor amenaza dual del béisbol moderno.

En el vestuario, la conversación giró rápidamente hacia la carga de trabajo de Ohtani. Al ser consultado sobre si prefiere mantenerse en la alineación ofensiva los días que le corresponde lanzar, la respuesta del nipón fue clara en cuanto a la flexibilidad que requieren atletas de su perfil único.

"Creo que los jugadores que quieren hacer el doble rol, si quieren ser bateadores designados (DH), deberían tener la opción de hacerlo", afirmó Ohtani con seguridad.

Para el japonés, la capacidad de contribuir con el madero mientras se domina desde la lomita no es solo una cuestión de estadística, sino de preferencia personal y ritmo de juego. No obstante, no ignoró la fatiga y el desgaste que conlleva este esfuerzo sobrehumano en una temporada de 162 juegos.

Balance bajo observación

A pesar de su deseo de participar en ambas facetas, Ohtani se mostró pragmático respecto a la sostenibilidad de este ritmo. "Al mismo tiempo, es difícil saberlo ahora; veremos cómo va al final de la temporada", añadió, dejando la puerta abierta a posibles ajustes en su calendario según cómo responda su cuerpo en los meses críticos de agosto y septiembre.

Un revés que no opaca el brillo

La derrota, aunque rompe su racha invicta, llega en un contexto donde Ohtani sigue siendo el epicentro de la MLB. Su análisis post-juego refleja la mentalidad de un veterano que entiende que la temporada es un maratón, no un sprint. La gestión de su energía como lanzador y bateador seguirá siendo el tema de conversación principal para el cuerpo técnico de los Dodgers y para los analistas de todo el mundo.

En última instancia, el "Factor Ohtani" sigue desafiando las convenciones. Mientras él aboga por la libertad de elección para los jugadores polifacéticos, el mundo del béisbol observa con atención si esta ambición podrá sostenerse hasta el último out de la Serie Mundial.