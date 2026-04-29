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Lo que Shohei Ohtani está logrando en la lomita este 2026 no es solo dominio; es una anomalía estadística que la Major League Soccer (MLB) no había presenciado en los últimos 113 años. Tras su última apertura, el as de los Dodgers ha establecido un estándar de excelencia que ningún otro lanzador ha podido sostener en sus primeros cinco juegos de una campaña.

La consistencia del japonés ha sido quirúrgica. En cada una de sus cinco aperturas de este año, Ohtani ha cumplido con cuatro requisitos que, combinados, resultan casi imposibles para cualquier mortal:

Resistencia: Al menos 6.0 entradas lanzadas.

Hermetismo: No más de 5 hits permitidos.

Eficacia: Máximo 1 carrera limpia (ER) concedida.

Inmunidad: 0 jonrones en contra.

Un récord que data de 1913

Desde que las carreras limpias se convirtieron en estadística oficial en 1913, miles de lanzadores de época (desde Cy Young y Sandy Koufax hasta Justin Verlander) han pasado por el montículo. Ninguno logró mantener esta línea estadística específica en sus primeras cinco salidas.

La hazaña es aún más impresionante considerando que Ohtani viene de una temporada 2025 donde se enfocó principalmente en su faceta ofensiva mientras terminaba su recuperación. En este 2026, el "Unicornio" ha regresado a la rotación con una potencia renovada, liderando la liga con una efectividad (ERA) de 0.60 y sumando 34 ponches en 30 entradas totales.

¿Camino al Cy Young?

Con este inicio histórico, el debate sobre el MVP parece quedarse corto, y las miradas apuntan directamente al premio Cy Young. Su capacidad para evitar el contacto de poder (cero cuadrangulares permitidos) en una era dominada por el "bateo de largo metraje" lo posiciona no solo como el mejor jugador actual, sino como uno de los lanzadores más dominantes de la historia contemporánea.

Pero los datos sugieren algo más: estamos viendo la versión más madura y peligrosa de un atleta que, a sus 31 años, parece no haber alcanzado aún su techo. Si Ohtani mantiene este ritmo, 2026 no será solo el año de su regreso al montículo, sino el año en que el béisbol tuvo que inventar nuevas categorías para medir su grandeza.