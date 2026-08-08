Nostalgia y risas: Ozzie Guillén revive su legado con las 13 imágenes de su carrera en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol de las Grandes Ligas está repleto de personalidades icónicas, pero pocas tan carismáticas y auténticas como la del venezolano Ozzie Guillén. En una dinámica cargada de emociones, humor y recuerdos, el exjugador y mánager campeón del mundo reaccionó a 13 fotografías emblemáticas que resumen su paso histórico por la organización de los Medias Blancas de Chicago (White Sox).

De novato a estandarte en el Comiskey Park

Al revisar las primeras imágenes, Guillén no pudo evitar recordar sus inicios con el uniforme de Chicago, rememorando los primeros partidos y la transición de las indumentarias clásicas de la franquicia. Entre las postales de sus días como torpedero activo, destacó una fotografía tomada durante los últimos días del emblemático Old Comiskey Park, escenario donde se forjó gran parte de su identidad con la fanaticada del lado sur de Chicago.

La gloria del 2005 y sus protagonistas

El momento cumbre de su carrera llegó al dirigir a los Medias Blancas hacia el título de la Serie Mundial en 2005, rompiendo una sequía histórica. Al observar las imágenes de ese año, Guillén dedicó palabras de reconocimiento a figuras clave de ese cuerpo técnico y plantilla:

José Contreras: Guillén resaltó el impacto del lanzador cubano durante la recta final de esa temporada, señalando que gracias a su dominio en la loma el equipo logró avanzar a la Serie Mundial.

Guillén resaltó el impacto del lanzador cubano durante la recta final de esa temporada, señalando que gracias a su dominio en la loma el equipo logró avanzar a la Serie Mundial. Bobby Jenks: Recordó con gracia los inicios del cerrador en el equipo, reviviendo las conversaciones internas con su cuerpo técnico para exigirle disciplina antes de convertirse en el brazo implacable que aseguró la Serie Mundial.

Levantar el trofeo: Guillén calificó la foto sosteniendo el trofeo de la Serie Mundial como uno de los logros más grandes de su vida, superado únicamente por el nacimiento de sus nietos.

Anécdotas, humor y el legado familiar

Fiel a su estilo desenfadado, Guillén también reaccionó entre risas a momentos curiosos, como su participación con los Savannah Bananas luciendo el uniforme amarillo, evento que calificó en broma como "una de las noches más vergonzosas" pero reconociendo la diversión que aportan al deporte.

Finalmente, la última imagen mostró un emotivo cuadro familiar en el terreno de juego con sus nietos. Para Guillén, ver a su familia reunida en el estadio donde dejó su apellido grabado en la historia de las Grandes Ligas representa el verdadero significado de su paso por el béisbol.