"No quiero pensar todo el verano en lo que pudo ser": Embiid se reivindica tras el triunfo ante Boston

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Joel Embiid no solo habló con su juego en la duela; lo hizo con el corazón en la mano tras el pitazo final del Juego 5. Con la victoria 113-97 que les da otro respiro en la serie, el pívot camerunés aprovechó la rueda de prensa para abordar las narrativas que lo han perseguido durante años, especialmente aquellas que cuestionan su entrega y su resistencia física en los momentos más críticos del año.

A pesar de dominar la pintura y liderar el esfuerzo colectivo de los Sixers, Embiid es consciente de la percepción de ciertos sectores de la prensa y la afición. Sin embargo, su mensaje fue directo y desprovisto de quejas.

"Sé que mucha gente puede tener opiniones de que puedo ser vago o lo que sea, pero cada vez que estoy en la cancha quiero jugar lo más duro posible", sentenció el pívot.

Para Embiid, estar en la duela es una cuestión de honor y de disfrute personal, más allá de los dolores crónicos o los retos mentales que conlleva ser la cara de una franquicia bajo máxima presión.

El fantasma de las lesiones

El motor que impulsa a Embiid en estos playoffs parece ser el miedo al arrepentimiento. Históricamente, las postemporadas de Filadelfia han estado marcadas por un Embiid mermado físicamente, una narrativa que el jugador está decidido a cambiar en este 2026.

"Simplemente quiero jugar al baloncesto, ya sea que esté bien física o mentalmente", explicó. "No quería irme a casa y pensar todo el verano en lo que pudo haber sido si hubiera estado sano al entrar en los playoffs".

Disfrutando el presente

Más allá de las estadísticas, el líder de los Sixers destacó el valor de pertenecer a un grupo con un objetivo común. En sus palabras se percibe a un jugador que ha dejado de lado las metas individuales para enfocarse en la trascendencia colectiva. Para él, ser parte de un equipo que "intenta lograr algo importante" es la recompensa suficiente para ignorar el ruido exterior.

Embiid parece haber encontrado la paz mental necesaria para liderar. Ya no se trata de demostrar quién es el mejor, sino de asegurarse de que, cuando llegue el verano, no haya espacio para las dudas ni para los lamentos. La misión de Joel es clara: jugar hasta que el cuerpo diga basta, con tal de no tener que preguntarse nunca más: "¿Y si hubiera estado sano?".