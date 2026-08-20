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El novato Sal Stewart continúa dejando una huella imborrable en su campaña de estreno con los Cincinnati Reds. El infielder de la organización de Ohio alcanzó un hito estadístico sin precedentes en las Grandes Ligas, consolidándose como uno de los bates más oportunos de toda la Gran Carpa cuando el marcador exige la máxima sangre fría.

Con su más reciente cuadrangular, Stewart llegó a cinco jonrones de tres carreras para dar la ventaja definitiva a su equipo durante la presente temporada. Esta hazaña (que contempla batazos con dos corredores en base para tomar el liderazgo permanente del juego y excluye los grand slams) representa la mayor cantidad registrada por cualquier novato en una sola campaña en toda la historia de la MLB.

Impacto oportuno en las Grandes Ligas

Factor decisivo: Acumula cinco cuadrangulares de tres carreras que pusieron a los Reds arriba en el marcador para no volver a perder la ventaja.

Precedente histórico: Ningún otro debutante en los anales del béisbol de las Grandes Ligas había alcanzado esa cifra en un mismo año.

Definición de batazo clutch: La estadística mide de forma concreta la capacidad del pelotero para producir carreras bajo máxima presión sin depender de las bases llenas.

El joven toletero de Cincinnati demuestra que su impacto en el primer equipo no solo pasa por el volumen de su producción, sino por el valor estratégico de cada uno de sus batazos en la lucha por las victorias.