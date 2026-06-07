MLB: Yohendrick Piñango sigue encendido y lo demuestra con un dantesco cuadrangular

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El novato Yohendrick Piñango sigue causando sensación dentro de los Azulejos de Toronto. Luego de despuntar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con los Cardenales de Lara, su ascenso a las Grandes Ligas ha sido todo un éxito, y de momento, no para de causar grandes impresiones en el mejor beisbol del mundo.

Este domingo 7 de junio, el criollo fue una de las grandes figuras de su equipo en el triunfo ante los Orioles de Baltimore, al conectar par de imparables en cuatro turnos al bate, incluyendo un dantesco batazo por todo el jardín derecho, que significó su cuarto cuadrangular de la temporada 2026, y su carrera impulsada número 17.

Yohendrick Piñango para la calle

En la parte baja del sexto episodio, cuando las cosas pintaban difíciles para unos Azulejos que perdían 4-0, Yohendrick Piñango apareció para despertar a los suyos. Ante un cambio de Shane Baz que se quedó en la zona de strike, Piñango hizo un swing bestial, para sacar la bola por todo el jardín derecho y meter a los suyos en el encuentro.

La conexión del toletero viajó a 423 pies de distancia, y la velocidad de salida fue de 108 millas por hora, lo que demuestra la contundencia con la que el oriundo de Carora sacó la bola del Rogers Centre de Toronto.

Después de su maravillosa jornada, que sirvió para despertar a los Azulejos, Yohendrick Piñango batea para un promedio excelente de .301, además de mostrar un buen OPS de .789. El venezolano tiene cuatro batazos de vuelta completa, nueve carreras anotadas y 17 impulsadas, todo en 103 turnos al bate. Sin duda, una irrupción de alto nivel.