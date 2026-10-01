Max Fried alcanza hito histórico de la longevidad en la postemporada de las Grandes Ligas

La consistencia en el béisbol de las Grandes Ligas suele ser el rasgo más codiciado y difícil de sostener, especialmente cuando los reflectores de la postemporada se encienden. El zurdo Max Fried sumó un nuevo capítulo dorando a su trayectoria profesional tras realizar su apertura inaugural de los playoffs de 2026.

Con esta actuación en la rotación, Fried se convirtió oficialmente en apenas el sexto lanzador en los más de 120 años de historia de la Major League Baseball (MLB) en abrir al menos un compromiso de postemporada durante siete temporadas seguidas, hilvanando una racha ininterrumpida que abarca desde la campaña de 2020 hasta la presente contienda de 2026.

Un club de leyendas del montículo

La magnitud de la plusmarca lograda por el siniestro resalta al observar la lista de serpentineros con los que ahora comparte un lugar privilegiado en los libros de récords:

Greg Maddux: 9 temporadas consecutivas

9 temporadas consecutivas Andy Pettitte: 9 temporadas consecutivas

Tom Glavine: 8 temporadas consecutivas

Clayton Kershaw: 8 temporadas consecutivas

Roger Clemens: 7 temporadas consecutivas

Max Fried: 7 temporadas consecutivas (2020-2026)

Fried iguala la marca impuesta por "El Cohete" Roger Clemens y se coloca a un solo año de dar caza a nombres legendarios como Clayton Kershaw y Tom Glavine.

Sostener la presencia en la fiesta de octubre a lo largo de siete torneos seguidos exige no solo efectividad y durabilidad física, sino también pertenecer a organizaciones competitivas que peleen año tras año la clasificación. Desde que asumió un rol protagónico en los turnos definitivos, primero con los Bravos de Atlanta y ahora vistiendo la indumentaria neoyorquina, Fried ha demostrado ser la carta de confianza para abrir compromisos de máxima presión en las fases de comodín, series divisionales y campeonato.