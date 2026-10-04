Los números que convierten a Hagen Smith en un lanzador único en la historia de la Gran Carpa

El arranque de carrera de Hagen Smith en las Grandes Ligas ya tiene un lugar garantizado en los libros de récords del béisbol profesional. El joven serpentinero zurdo ha logrado una combinación de métricas de dominio sobre la lomita que ningún otro lanzador había alcanzado en la historia de la Gran Carpa durante sus primeros 20 compromisos en Las Mayores.

Con una efectividad ajustada fuera de serie y una capacidad ponchadora de élite, Smith ha establecido un precedente estadístico inédito para la franquicia de los Medias Blancas de Chicago y para el béisbol de elite.

Un club exclusivo de un solo integrante

A lo largo de sus primeras 20 apariciones en el mejor béisbol del mundo, el zurdo ha registrado números que destacan por encima del promedio de la liga:

Entradas lanzadas: Más de 30.0 IP

Más de 30.0 IP Efectividad ajustada (ERA+): 350 o superior (un 250% mejor que el promedio de la liga)

Ponches: 45 o más abanicados

Dominio absoluto y proyección estelar

El registro de un ERA+ superior a 350 refleja la invulnerabilidad de Smith frente a los bateadores rivales, limitando el daño de manera consistente mientras mantiene una tasa de ponches impresionante por cada nueve episodios. Ningún serpentinero en la historia de MLB había conjugado tal volumen de entradas, efectividad ajustada y abanicados en un tramo inicial de 20 juegos.

Con este impacto inmediato en el máximo nivel, Hagen Smith no solo consolida su estatus como una de las joyas de pitcheo más prometedoras de la contienda, sino que se posiciona como un arma letal dentro del cuerpo de lanzadores de Chicago para los momentos de máxima exigencia.