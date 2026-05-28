Los nervios traicionan a Jonathan Heasley en pleno montículo con los Rays

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El debut con un nuevo equipo en las Grandes Ligas siempre está cargado de una presión invisible, pero para el lanzador Jonathan Heasley, esa tensión se manifestó de la manera más cruda, literal y pública posible.

La noche de su estreno con el uniforme de los Rays de Tampa Bay, en un crucial encuentro frente a los Orioles de Baltimore, el serpentinero no pudo contener los estragos físicos del estrés y la adrenalina, protagonizando un dramático momento al vomitar directamente sobre el montículo de lanzamiento en pleno partido.

El cuerpo dice "basta" ante la presión

El incidente, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, ocurrió entre lanzamientos ante la mirada atónita de los aficionados, los umpires y sus propios compañeros de equipo. El lenguaje corporal de Heasley ya denotaba una intensa batalla interna antes de que el malestar físico lo obligara a vomitar.

La reacción en el terreno

Tras el inesperado episodio, el cuerpo médico de los Rays y el mánager saltaron de inmediato al terreno de juego para evaluar la condición del lanzador. A pesar del evidente malestar y de lo aparatoso del momento, el cuerpo técnico determinó que Heasley podía seguir en el encuentro tras tomar un respiro y estabilizarse.

Aunque el debut de Heasley con Tampa Bay será recordado por las razones equivocadas en los resúmenes de jugadas curiosas, el episodio refleja la inmensa carga psicológica a la que se enfrentan los peloteros de la MLB al buscar establecerse en un nuevo roster bajo la mirada de miles de espectadores.