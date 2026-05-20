Los Brewers asaltan la cima de la División Central en solitario

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La División Central de la Liga Nacional tiene un nuevo y único dueño en la cúspide. En una intensa batalla por el liderato del sector, los Milwaukee Brewers concretaron el asalto que venían fraguando semanas atrás, superando a los Chicago Cubs en la tabla de posiciones tras una racha decisiva en territorio enemigo.

Con este movimiento, los de Milwaukee ostentan ahora un flamante récord de 28-18, rompiendo el empate técnico que sostenían en la vanguardia de la división y forzando a los oseznos a mirar desde el retrovisor por primera vez en un largo tramo del campeonato.

Para la organización de los Brewers, verse en la cima sin compartir el espacio con nadie es un alivio que se hizo esperar. La última vez que el equipo comandó la División Central de manera solitaria fue el 6 de abril. Desde entonces, el circuito se transformó en un terreno de constantes turbulencias, donde los Cubs supieron marcar el ritmo de competencia aprovechando los momentos de inconsistencia de sus perseguidores.

Sin embargo, el béisbol premia la regularidad. Apoyados en un sólido desempeño tanto de su cuerpo de lanzadores abridores como de un relevo que ha sabido cerrar los candados en los momentos de apremio, Milwaukee ejecutó el rebase definitivo directamente sobre la grama del Wrigley Field, silenciando los bates de Chicago en un momento cumbre del calendario.

Las claves del asalto a la punta

El gran momento que viven los dirigidos por Pat Murphy no se debe a la casualidad, sino a tres factores clave que han inclinado la balanza en el último tercio de juegos disputados:

Poder de respuesta como visitantes: Los de Wisconsin han demostrado personalidad ganando series complejas en estadios ajenos, una característica vital para cualquier aspirante a postemporada.

Despertar de la ofensiva oportuna: El bateo colectivo ha sabido ligar con corredores en posición de anotar, destrabando compromisos cerrados ante los lanzadores de primera línea de los rivales directos.

Solidez en las entradas finales: Cuando los Brewers toman la ventaja después del sexto episodio, el cuerpo de relevistas ha ejecutado su plan a la perfección para sellar los triunfos.

Con un porcentaje de victorias superior al .600, Milwaukee envía un mensaje claro al resto del viejo circuito: la corona del Centro no se entregará fácilmente.

Aunque restan meses extenuantes de campaña regular y la diferencia con los Cubs sigue siendo estrecha, el golpe psicológico de recuperar el liderato exclusivo inyecta una dosis tremenda de confianza en el clubhouse de los Brewers. La misión ahora será sostener el ritmo y evitar que la exigente División Central vuelva a cambiar de manos en el corto plazo.