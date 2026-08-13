La revolución del sol naciente: Murakami y Okamoto firman un debut histórico en las Grandes Ligas

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El béisbol de las Grandes Ligas está presenciando una reescritura acelerada de los libros de historia. La transición de los bateadores japoneses a Las Mayores, que históricamente requería un periodo de adaptación a la velocidad y al dinamismo del pitcheo abridor estadounidense, acaba de dar un giro categórico este 2026.

Para dimensionar la magnitud de lo que está sucediendo, basta con mirar el pasado reciente: entre las temporadas 2018 y 2025, un total de cinco novatos nacidos en Japón combinaron esfuerzos para conectar 61 home runs. Aquella cifra, distribuida a lo largo de casi una década, representaba una muestra sólida del talento de exportación nipón.

Sin embargo, lo que le tomó a cinco peloteros más de siete años conseguir, está a punto de ser demolido por solo dos hombres en cuestión de meses.

Un impacto demoledor e inmediato

En lo que va de la temporada 2026, Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto han acumulado la asombrosa cantidad de 50 cuadrangulares.

Munetaka Murakami: La joya ofensiva de 24 años ha trasladado de forma impecable el descomunal poder que lo caracterizó en la NPB, demostrando una madurez al bate que aterroriza a los pitchers rivales.

La joya ofensiva de 24 años ha trasladado de forma impecable el descomunal poder que lo caracterizó en la NPB, demostrando una madurez al bate que aterroriza a los pitchers rivales. Kazuma Okamoto: A sus 26 años, el slugger ha aportado una consistencia letal en la caja de bateo, consolidándose como una amenaza constante en el corazón del orden al bate.

A tan solo 11 vuelacercas de igualar la marca colectiva fijada desde 2018, la dupla no solo está derribando cualquier duda sobre la adaptación del poder nipón a la Gran Carpa, sino que está marcando un estándar completamente nuevo para las futuras estrellas que crucen el Pacífico.

Estamos presenciando, sin lugar a dudas, dos de las campañas de novatos más dominantes e históricas que el béisbol moderno haya visto.