La consolidación de un pilar: Eury Pérez firma una campaña de dominio absoluto en Las Mayores

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A sus 23 años, el espigado abridor de los Marlins de Miami ha dejado de ser una simple proyección a futuro para convertirse en la pesadilla de las alineaciones rivales, respaldado por un arsenal que no para de cosechar outs por la vía del ponche.

El impacto de Pérez esta temporada no es mera percepción; las métricas avanzadas confirman su salto cualitativo al escalón más alto de la Gran Carpa. En un mínimo de 110 entradas trabajadas, el diestro ostenta un impactante 27.2% de ponches (K%) y deja a la oposición en un escueto .203 de promedio de bateo (AVG).

Estas cifras lo ubican dentro de un club de élite integrado por solo seis escopeteros en todo el béisbol organizado. El grupo lo encabeza de forma astronómica Jacob Misiorowski (Cerveceros de Milwaukee), quien registra un estratosférico 40.6% de ponches y un exiguo .147 de promedio en contra. Le siguen Dylan Cease (Azulejos de Toronto) con un electrizante 36.1% de K% y .181 de AVG, Cam Schlittler (Yankees de Nueva York) con 31.4% de K% y .194 de AVG, y el experimentado Zack Wheeler (Filis de Filadelfia), sumando un 30.6% de K% y .200 de AVG en contra.

La lista la completan el joven Chase Burns (Rojos de Cincinnati), quien acumula un 28.5% de ponches con .204 de promedio permitido, y el propio Eury Pérez, quien cierra este privilegiado círculo demostrando que está para competir cara a cara contra los mejores brazos del negocio.

Pérez ha logrado engranar cada pieza de su repertorio para dominar a placer en su tercera contienda en la liga, demostrando la temple y ejecución de un veterano consagrado. Su evolución estelar no solo consolida su estatus dentro de la rotación de Miami, sino que confirma que el futuro del pitcheo abridor ya está presente en sus manos.