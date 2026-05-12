Judge y Rice establecen un nuevo estándar histórico en el Bronx

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La historia de los New York Yankees está escrita por parejas de poder: Ruth y Gehrig, Mantle y Maris.. Sin embargo, la temporada 2026 está viendo el surgimiento de una dupla que está desafiando la velocidad de los libros de récords. Aaron Judge (16 HR) y Ben Rice (13 HR) han alcanzado la cifra de 13 vuelacercas cada uno más rápido que cualquier otro dúo en la historia de la franquicia.

Un ritmo frenético en el Bronx

Para poner en perspectiva la hazaña, Judge y Rice lograron esta marca en los primeros 42 juegos del calendario. Ni siquiera las versiones más explosivas de las leyendas del pasado habían logrado que dos jugadores llegaran a la barrera de los 13 jonrones de forma tan prematura en una misma campaña.

El ascenso de Ben Rice ha sido la pieza que faltaba en el rompecabezas de Aaron Boone. Tras la salida de figuras clave en la agencia libre el año pasado, Rice ha pasado de ser una promesa a un "estelar en potencia", liderando incluso al equipo en métricas avanzadas como el OPS y el fWAR en diversos tramos de este arranque de temporada.

El éxito de esta pareja no se limita solo a la fuerza bruta. La cuenta oficial de los Yankees ha bautizado esta conexión como "Power & Patience" (Poder y Paciencia), resaltando que ambos no solo lideran en cuadrangulares, sino que también figuran en la cima de la liga en boletos negociados.

Aaron Judge: Continúa su persecución de marcas históricas, situándose entre los líderes de la MLB y amenazando los registros de jonrones en la primera entrada que ostentan Babe Ruth y Mickey Mantle.

Ben Rice: El inicialista de 27 años ha mantenido un porcentaje de slugging que lo sitúa en la élite del joven circuito, demostrando que su producción no es una racha pasajera, sino una realidad competitiva.

El impacto en el standing

Este despliegue de poder ha sido vital para mantener a los Yankees en la pelea por la cima de la División Este de la Liga Americana. Mientras Judge atrae toda la atención de los lanzadores rivales, la presencia de Rice detrás de él en el lineup ha impedido que los equipos contrarios puedan evitar al capitán mediante boletos intencionales.

Con un tercio de la temporada aún por recorrer antes del All-Star Game, la proyección para ambos jugadores invita a soñar con una cifra combinada que podría acercarse a los registros más altos de la era moderna. En el Yankee Stadium, la gerencia parece haber encontrado la respuesta a largo plazo en el bate de Ben Rice para acompañar al "Juez".