MLB

Josh Bell se une a Álvarez y Ohtani en la élite de los bateadores designados

Josh Bell se consolida en un selecto grupo de bateadores designados de la MLB tras alcanzar la marca de las 70 carreras impulsadas en la temporada 2026

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Eimy Carta
Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 11:17 am
Josh Bell se une a Álvarez y Ohtani en la élite de los bateadores designados
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A sus 33 años, la consistencia de Josh Bell en el plato sigue marcando la pauta en las Grandes Ligas. El toletero de las Mayores alcanzó las 71 carreras impulsadas en la presente temporada 2026, convirtiéndose en uno de los tres únicos bateadores designados que superan la barrera de las 70 remolcadas en la campaña.

El selecto grupo lo lidera el cubano Yordan Álvarez con 86 producidas, seguido por la superestrella japonesa Shohei Ohtani con 72, dejando a Bell firme en el tercer puesto del apartado para peloteros que han jugado al menos el 60% de sus compromisos en el rol de DH.

Un hito de constancia en el circuito

  • Regularidad contrastada: Con este registro en 2026, el jugador de 33 años firma su quinta temporada con al menos 70 carreras remolcadas en sus últimos seis años de trayectoria profesional.

  • Potencia e impacto ofensivo: Su capacidad para producir con hombres en posición anotadora lo mantiene como una de las bates más fiables en el centro del orden al bate.

  • Élite de bateadores: Únicamente Álvarez, Ohtani y Bell ostentan esta combinación de volumen y eficiencia desde la casilla de bateador designado en lo que va de zafra.

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