Josh Bell se une a Álvarez y Ohtani en la élite de los bateadores designados

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A sus 33 años, la consistencia de Josh Bell en el plato sigue marcando la pauta en las Grandes Ligas. El toletero de las Mayores alcanzó las 71 carreras impulsadas en la presente temporada 2026, convirtiéndose en uno de los tres únicos bateadores designados que superan la barrera de las 70 remolcadas en la campaña.

El selecto grupo lo lidera el cubano Yordan Álvarez con 86 producidas, seguido por la superestrella japonesa Shohei Ohtani con 72, dejando a Bell firme en el tercer puesto del apartado para peloteros que han jugado al menos el 60% de sus compromisos en el rol de DH.

Un hito de constancia en el circuito