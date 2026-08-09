Jake McCarthy firma la historia con Colorado

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La actuación ofensiva del guardabosques de los Colorado Rockies, Jake McCarthy, se inscribió con letras doradas en los libros de récords de la MLB. En una jornada inolvidable con el bate y en las almohadillas, el jugador firmó un desempeño individual que ningún otro pelotero había conseguido jamás en la historia de las Grandes Ligas.

McCarthy dictó el ritmo del compromiso desde el primer lanzamiento al conectar un cuadrangular solitario abriendo el partido. A partir de ese momento, la defensa rival no encontró respuesta para frenar su despliegue de poder, contacto y velocidad en los caminos.

Estadísticas de la jornada histórica

Turnos y contacto: 4 imparables

4 imparables Anotaciones: 4 carreras anotadas

Poder al bate: 2 cuadrangulares (incluyendo HR abriendo el juego)

Agresividad en las bases: 2 bases robadas

Aunque la historia de las Grandes Ligas acumula más de un siglo de actuaciones memorables, la combinación exacta lograda por McCarthy representa una hazaña estadística única. Ningún bateador en la historia del béisbol organizado había logrado reunir en un solo juego cuatro hits, cuatro anotadas, dos jonrones, dos estafadas y un jonrón para abrir el encuentro.

La gesta del jardinero de Colorado no solo sirvió para comandar el ataque de su equipo, sino que estableció un nuevo estándar de versatilidad ofensiva en una sola noche de acción en las Mayores.