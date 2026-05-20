Intocable: Jacob Misiorowski firma un hito de pitcheo inédito en la era moderna de la MLB

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El montículo de las Grandes Ligas está siendo testigo de una evolución histórica, y tiene nombre y apellido: Jacob Misiorowski. El lanzador de los Milwaukee Brewers ha destrozado los libros de contabilidad estadística del béisbol tras consolidar un tramo de cuatro aperturas que roza la perfección absoluta, un logro que ningún otro serpentinero ha conseguido en la era moderna de las Mayores.

Lanzar en la MLB actual, donde los bateadores analizan cada milímetro de rotación de la pelota, ya es una tarea titánica. Sin embargo, "The Miz" ha llevado el dominio a otra dimensión. En sus últimas cuatro salidas, Misiorowski acumuló un tramo de más de 30 ponches, mantuvo su casillero de carreras permitidas en cero y (en lo que quizás sea el dato más inverosímil) no concedió un solo extrabase (XBH).

La anatomía de una racha perfecta

Para dimensionar lo que está logrando el abridor de Milwaukee, basta con desmenuzar las tres variables de su récord. Mantener la efectividad inmaculada (0.00 ERA) durante cuatro juegos ya es digno de aplauso. Combinar eso con un promedio de ponches alarmante demuestra que los bateadores ni siquiera pueden hacer contacto con la pelota.

Pero el tiro de gracia estadístico es la ausencia de extrabases: ningún rival ha sido capaz de conectarle un doble, un triple o un cuadrangular en sus últimas cuatro presentaciones. Cada impacto permitido ha sido, como mucho, un sencillo corto.

Velocidad de élite y veneno en la lomita

El éxito de Misiorowski no es una casualidad de la sabermetría; es el resultado de un arsenal físico descomunal. El espigado derecho de 2.01 metros de estatura ha estado asombrando a la liga al sostener lanzamientos que superan las 100 millas por hora, habiendo registrado recientemente ráfagas consecutivas de hasta 103 y 104 mph que dejan a los bateadores rivales balanceándose al aire.

Aperturas dominantes contra potencias ofensivas como los New York Yankees (a quienes les recetó 11 ponches en 6 entradas en blanco) y los San Diego Padres (7 entradas, 10 ponches, 0 carreras) forman parte de este histórico período donde el plato ha estado completamente clausurado.

Ninguna leyenda del pasado, desde Nolan Ryan hasta Randy Johnson, ni ases contemporáneos como Justin Verlander o Clayton Kershaw registraron jamás una secuencia de cuatro partidos combinando simultáneamente tal volumen de ponches con un candado absoluto a las carreras y a los extrabases.

Con apenas 24 años y en su segunda temporada en la Gran Carpa, Misiorowski ha dejado de ser una promesa de la rotación para convertirse en un fenómeno de época. Los Brewers tienen entre sus manos un auténtico transatlántico en el montículo que camina con paso firme hacia la élite histórica de las Grandes Ligas.