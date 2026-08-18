Incertidumbre en Arizona: Ketel Marte es apartado e ingresa a la lista restringida

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En una jornada marcada por la confusión en las horas previas al primer choque de la serie ante los Boston Red Sox, los Arizona Diamondbacks anunciaron un movimiento de roster imprevisto: la inclusión del intermedista estrella Ketel Marte en la lista restringida.

Aproximadamente 20 minutos antes del lanzamiento inicial en Fenway Park, el cuerpo técnico de Arizona aún no había revelado su alineación titular debido a la espera por el dominicano. Marte realizó el viaje a Boston con la expedición del equipo el domingo y estaba proyectado para actuar como bateador designado en el compromiso; sin embargo, no hizo acto de presencia en el parque de pelota pese a que el club aguardó su llegada hasta el límite permitido.

Implicaciones del movimiento y sustitutos

La lista restringida es un mecanismo de las Grandes Ligas reservado para atender asuntos personales, legales, disciplinarios o ajenos a lesiones médicas. Mientras un jugador permanece en este estatus, es retirado del roster activo de 40 futbolistas y el club mantiene la potestad de suspender el pago de su salario durante el período de inactividad.

Ante la baja de su figura, la gerencia de las Serpientes activó desde la sucursal Triple-A Reno al jugador de cuadro José Fernández. El movimiento reestructuró la alineación titular del manager Torey Lovullo:

José Fernández asumió la tercera base ocupando el séptimo turno al bate.

asumió la tercera base ocupando el séptimo turno al bate. Ildemaro Vargas cubrió la segunda almohadilla.

Lars Nootbaar tomó la vacante de bateador designado.