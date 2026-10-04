Hito histórico: Jackson Chourio se convierte en el máximo jonronero de los Cerveceros en postemporada

El prodigio venezolano Jackson Chourio continúa escribiendo páginas doradas en las Grandes Ligas. Con solo 22 años de edad, el jardinero zuliano alcanzó una hazaña sin precedentes dentro de la franquicia de los Cerveceros de Milwaukee al adueñarse en solitario del récord de más cuadrangulares conectados en la historia de la postemporada para la organización.

Chourio despachó su quinto vuelacercas en instancias de playoffs, superando la marca que compartía anteriormente con su compatriota Orlando Arcia y el histórico toletero estadounidense Prince Fielder.

Líderes históricos de jonrones en playoffs con Milwaukee

El joven patrullero encabeza ahora un selecto listado histórico en la franquicia de Wisconsin:

Jackson Chourio: 5 cuadrangulares Orlando Arcia: 4 cuadrangulares Prince Fielder: 4 cuadrangulares

Madurez y temple de figura consagrada

Desde su irrupción en Las Mayores, el guardabosques marabino ha demostrado una capacidad asombrosa para responder bajo los focos de máxima presión en octubre. Su combinación de velocidad, poder y temple en la caja de bateo lo consolidan no solo como el presente y futuro de los Cerveceros, sino también como una de las sensaciones latinas más impactantes en la historia reciente del béisbol de postemporada.