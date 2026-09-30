Hazaña inédita en las Mayores: Ben Rice impone una marca jamás vista en la historia del béisbol

Lo logrado por Ben Rice en la jornada del martes con el uniforme de los Yankees de Nueva York no solo quedó grabado en los libros del Bronx, sino que inscribió su nombre con letras doradas en los registros históricos de las Grandes Ligas de Béisbol.

El inicialista y bateador designado firmó una exhibición ofensiva colosal al combinar una serie de logros individuales que jamás habían coincidido en un mismo encuentro, ya fuera en temporada regular o en la fase de postemporada.

Cuatro condiciones para una noche irrepetible

Durante el compromiso, Rice completó un listado estadístico que ningún otro pelotero en la historia de las Mayores había logrado agrupar en nueve entradas:

Múltiples cuadrangulares: Sacudió dos vuelacercas en la jornada para encabezar la ofensiva de Nueva York.

Sacudió dos vuelacercas en la jornada para encabezar la ofensiva de Nueva York. Grand Slam: Coronó su jornada de poder al desaparecer la pelota con las bases llenas.

Monopolio de extrabases: Conectó la totalidad de los batazos de extra base acumulados por su equipo en todo el encuentro.

Superó en hits al rival completó: Sumó por sí solo más imparables que toda la alineación contraria junta a lo largo del juego.

A lo largo de más de un siglo de béisbol profesional, miles de bateadores han firmado jornadas memorables de poder y producción. Sin embargo, la combinación de dominar el apartado de extrabases de su propia escuadra, coronar la actuación con un jonrón con las bases cargadas, registrar un juego de múltiples batazos de cuatro esquinas y superar en imparables a todo el equipo contrario establece una marca de absoluta dominancia individual que sitúa a Ben Rice en una dimensión estadística nunca antes alcanzada en las Grandes Ligas.