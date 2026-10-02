Medias Blancas define a su abridor para el Juego 1 de la ALDS ante Cleveland

Los Medias Blancas de Chicago continúan depositando su confianza en la juventud y el talento de su novato sensación. El zurdo Hagen Smith ha sido designado como el abridor para el Juego 1 de la Serie de División de la Liga Americana (ALDS), donde los patiblancos se medirán en una crucial batalla de la División Central contra los Guardianes de Cleveland.

La decisión del mando técnico de Chicago llega tras el imponente trabajo desplegado por el prometedor serpentinero en la Serie de Comodines. Smith saltó al montículo para iniciar el primer choque de la postemporada frente a los Astros de Houston, firmando una apertura de tres episodios sin permitir libertades ni carreras, sentando las bases del triunfo inicial de su equipo.

Madurez en la rotación de octubre

A pesar de su corta experiencia en las Grandes Ligas tras debutar a mitad de la presente campaña, Smith ha demostrado una compostura impropia de un novato en los escenarios de mayor presión. La estrategia de utilizarlo en aperturas cortas o como abridor principal (opener) le ha dado dividendos a la franquicia de Chicago, que busca golpear primero en la serie al mejor de cinco ante la aguerrida ofensiva de Cleveland.

Con el compromiso fijado para el arranque de la ALDS, Smith tendrá el desafío de frenar la toletería de los Guardianes para darle ventaja a los Medias Blancas en la carrera por el boleto a la Serie de Campeonato del circuito joven.