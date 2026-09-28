Golpe a la alineación de Filadelfia: Luis Arráez se pierde la Serie de Comodines por lesión

Los Philadelphia Phillies afrontarán el inicio de la postemporada con un contratiempo de consideración en su cuerpo ofensivo. La organización confirmó que el infielder venezolano Luis Arráez no formará parte del roster oficial para la Serie de Comodines (Wild Card) producto de un esguince en el tobillo izquierdo sufrido durante la última semana de la temporada regular.

La ausencia de Arráez priva a los Phillies de uno de los bates más consistentes y disciplinados de las Grandes Ligas en el momento más crucial del calendario, obligando al cuerpo técnico a reestructurar la parte alta del orden al bate y la defensa del cuadro interior.

Un contratiempo inoportuno

La lesión: El toletero criollo sufrió la torcedura en el tobillo izquierdo durante los compromisos finales de la ronda regular, lo que limitó su movilidad y descartó su participación para el primer cruce de eliminación directa.

El impacto ofensivo: Reconocido por su habilidad para poner la pelota en juego y evitar los ponches, la baja de Arráez resta contacto clave al ataque de Filadelfia frente al pitcheo de élite de la postemporada.

Ante la imposibilidad de contar con el estelar bateador venezolano para esta ronda corta, el cuerpo técnico de los Phillies deberá recurrir a variantes en su banca para cubrir la segunda base y reajustar la parte alta de la alineación, a la espera de una evolución favorable que le permita ser considerado en caso de que el equipo avance a la Serie Divisional (NLDS).