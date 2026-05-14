Gavin Sheets: El nuevo "señor de los finales" hace historia con los Padres

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Hay jugadores que brillan bajo el sol de la tarde, y hay otros que esperan a que la presión sea insoportable para dar su mejor versión. Gavin Sheets, inicialista de los Padres de San Diego, ha demostrado pertenecer a este segundo grupo, sellando una hazaña que ningún otro bateador ha logrado en más de un siglo de historia de la MLB.

Con su estacazo de ayer, Sheets alcanzó una marca sin precedentes: es el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar tres jonrones de 3+ carreras para dar la ventaja a su equipo en la novena entrada durante una misma campaña.

Lo que hace este récord aún más impresionante es la frecuencia y el contexto. Sheets no solo ha sido oportuno, sino letal en los momentos de mayor tensión. Sus tres citas con la historia ocurrieron en las siguientes fechas:

10 de abril: El primer aviso de una temporada que sería mágica. 23 de abril: Apenas dos semanas después, repitió la dosis, consolidándose como el arma letal de San Diego en el "clutch". Ayer: El batazo definitivo que lo separó de cualquier otro jugador en los registros históricos de la liga.

Un récord de sangre fría

La estadística es específica, pero revela una realidad innegable: la capacidad de Sheets para manejar la presión. Conectar un jonrón para tomar la ventaja en el último episodio ya es difícil; hacerlo con al menos dos corredores en base (asegurando 3 o más carreras) requiere una precisión y una fuerza mental que pocos poseen.

Para los Padres de San Diego, Sheets se ha convertido en el seguro de vida perfecto. En una liga donde los relevistas cada vez lanzan con más potencia y especialización, encontrar a un bateador capaz de castigar los cierres de juego de esta manera es una ventaja competitiva invaluable.

Con este tercer cuadrangular histórico, Gavin Sheets deja de ser solo un jugador productivo para convertirse en un referente de poder y oportunidad, estableciendo un estándar de excelencia en momentos críticos que, hasta hoy, nadie más había alcanzado en el mejor béisbol del mundo.