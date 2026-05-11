Enmanuel De Jesús impone su ley en la lomita y suma su segundo triunfo del 2026

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La legión venezolana en las Mayores continúa dejando huella en la presente temporada, y esta vez el protagonismo recayó en el brazo del zurdo Enmanuel De Jesús. En la jornada dominical, el serpentinero criollo demostró una vez más su capacidad para apagar fuegos y extender su dominio, acreditándose su segundo lauro del año en un encuentro de alta presión.

De Jesús ingresó al encuentro en un momento crítico, cumpliendo con la labor de "puente" de manera impecable. Su actuación no solo fue efectiva, sino eficiente, permitiéndole a su organización asegurar un triunfo vital para sus aspiraciones en la división.

Dominio absoluto en relevo largo

Durante sus 2.1 entradas de labor, el venezolano se mostró dominante, utilizando su repertorio para mantener a raya a la ofensiva rival. La secuencia de pitcheos del siniestro fue clave para sacar outs rápidos y evitar cualquier intento de rebelión.

Labor: 2.1 innings lanzados.

Efectividad: Un ponche propinado y cero libertades otorgadas que pusieran en riesgo el marcador.

Resultado: Segunda victoria (2-0) en lo que va de la zafra 2026.

Un brazo clave para el bullpen

Tras un 2025 de adaptación y crecimiento, De Jesús parece haber encontrado el ritmo necesario para establecerse como un relevista de situaciones múltiples. Su capacidad para enfrentar tanto a bateadores zurdos como derechos con éxito le ha ganado la confianza de su cuerpo técnico, siendo utilizado cada vez con mayor frecuencia en episodios intermedios donde la consistencia es fundamental.

Con este triunfo, el venezolano no solo mejora su registro personal, sino que inyecta una dosis de confianza a su equipo de cara a las próximas series.

El factor venezolano en 2026

La actuación de De Jesús se suma a la de otros compatriotas que están brillando en este mes de mayo. Para el lanzador, cada salida representa la oportunidad de afianzarse en el roster activo y demostrar que tiene las herramientas necesarias para ser un nombre constante en las papeletas de victoria de la MLB.

Si el control y la potencia mostrados este domingo se mantienen, Enmanuel De Jesús podría estar ante la temporada de su consagración definitiva en el mejor béisbol del mundo. Sus números actuales son el reflejo de un trabajo silencioso que hoy rinde frutos en el escenario más exigente del deporte.