En la mesa de Giancarlo Stanton: Liam Hicks firma un inicio de temporada histórico

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Encontrar un receptor con la capacidad de liderar una ofensiva y cargar con el peso de la producción de carreras es uno de los tesoros más codiciables para cualquier gerencia en las Grandes Ligas. Los Marlins de Miami parecen haber encontrado precisamente esa joya oculta en la figura de Liam Hicks. El careta de 26 años está rompiendo todos los pronósticos y metiéndose de lleno en los libros de récords de la franquicia del sur de la Florida.

Con un rendimiento implacable con corredores en posición de anotar, Hicks ha alcanzado la impresionante cifra de 40 carreras remolcadas en los primeros 43 juegos de la temporada 2026.

Este despliegue de poder oportuno lo coloca en un Olimpo sumamente selecto: Hicks es apenas el segundo jugador en toda la historia de la organización de los Marlins en registrar semejante cantidad de producidas en ese lapso de compromisos al inicio de un año. El único que lo había logrado antes fue el cañonero Giancarlo Stanton, quien lo consiguió en las campañas de 2014 y 2015, en pleno apogeo de su fuerza jonronera.

El impacto de una joya inesperada

Que un receptor emule los registros de un ganador del MVP y uno de los bateadores más temidos de la década pasada como Stanton no es una casualidad ordinaria. La hazaña de Hicks cobra un valor doble considerando las exigencias físicas de su posición:

Consistencia detrás y delante del plato: Mantener el ritmo ofensivo mientras se maneja el cuerpo de lanzadores día a día es una de las tareas más desgastantes del juego, lo que eleva el mérito de sus 40 remolcadas.

El despertar de una nueva estrella: A sus 26 años, Hicks ha madurado su enfoque en la caja de bateo, convirtiéndose en el motor de una alineación de los Marlins que urgía de un bateador de impacto en el corazón del orden al bate.

Siguiendo los pasos del coloso

Cuando Giancarlo Stanton castigaba las pelotas en el extinto Marlins Park a mediados de la década pasada, parecía imposible que un jugador (y mucho menos un receptor) pudiera replicar sus rachas de producción en el inicio de un calendario. El hecho de que Hicks mantenga ese mismo ritmo destructor en este 2026 confirma que los Marlins tienen en sus manos a un baluarte para el presente y el futuro de la organización.

La temporada de la Gran Carpa aún es joven, pero el máscara de Miami ya ha dejado claro que su nombre pertenece a la élite de los productores en la historia del club.