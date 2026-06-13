El "imposible" dominio de Jacob Misiorowski que castiga a las Grandes Ligas

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En el béisbol moderno, donde los datos y el análisis de rendimiento dictan las expectativas de cada lanzador, lo que está logrando Jacob Misiorowski en el mejor béisbol del mundo ha dejado de ser una buena racha para convertirse en un fenómeno paranormal. Los números del derecho de los Cerveceros de Milwaukee en plena temporada 2026 de la MLB superan con creces cualquier registro logrado por los ases más veteranos y pagados del negocio.

Mientras los lanzadores consolidados de la liga luchan por mantener la consistencia en el montículo, el novato de Milwaukee ha entrado en un estado de gracia donde el contacto de los bateadores de Grandes Ligas parece haber sido borrado del libreto.

Una estadística que rompe el molde de la MLB

Para entender la magnitud de lo que estamos presenciando en la Gran Carpa, basta con mirar el panorama actual de las Mayores en este 2026. Hasta el día de hoy, ningún otro lanzador abridor en toda la MLB ha sido capaz de ponchar a 55 o más bateadores en un tramo de ocho aperturas permitiendo menos de cinco carreras.

Sin embargo, Misiorowski no solo alcanzó esa marca en el máximo nivel, sino que la pulverizó con cifras que parecen extraídas de un videojuego:

Ponches: 80 abanicados en sus últimas 8 salidas en las Grandes Ligas.

Efectividad: Apenas 1 carrera limpia permitida en dicho periodo.

Factor de dominio: Promedia 10 ponches por apertura ante alineaciones de primer nivel, una cifra astronómica que lo sitúa en una categoría propia.

La relación de ponches por carrera permitida de Misiorowski en este tramo es de 80 a 1 contra bateadores de Grandes Ligas. En comparación, los líderes de efectividad de la MLB suelen permitir entre 8 y 15 carreras en lapsos similares de ocho aperturas.

El arsenal de un "as" consolidado

Con una estatura imponente y una recta que toca con facilidad las 100 millas por hora, el derecho de los Cerveceros ha logrado refinar su control en el equipo grande, despejando la única interrogante que arrastraba desde las menores. Su combinación de velocidad con un slider que desaparece por completo de la zona de strike está convirtiendo cada una de sus aperturas en el American Family Field en un evento de gala.

Lo que hace que estos números sean aún más impactantes es la sostenibilidad en el máximo nivel. No se trata de dominar a prospectos en desarrollo; Misiorowski está maniatando a las ofensivas más peligrosas del negocio de manera sistemática.

Impacto inmediato en octubre y los premios

Con este nivel de superioridad en la Gran Carpa, el debate en el entorno de los Cerveceros ha cambiado por completo. Ya no se habla de su desarrollo, sino de su candidatura unánime al premio Novato del Año de la Liga Nacional y, por qué no, de su entrada formal en la discusión por el Cy Young si logra extender este ritmo.

En una temporada donde Milwaukee busca consolidarse en la cima de la División Central, contar con un "as" capaz de ponchar a 80 enemigos permitiendo una sola carrera en dos meses de labor es la pieza definitiva que necesitaban para soñar con una postemporada profunda.