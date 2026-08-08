Orgullo venezolano: Arráez, Contreras y Rojas galardonados por su entrega en las Mayores

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La representación venezolana volvió a dejar una huella imborrable en el béisbol de las Grandes Ligas. La Asociación de Exjugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPAA, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente a los ganadores por equipo del prestigioso Heart and Hustle Award correspondiente a la temporada 2026, destacando la presencia de tres figuras criollas: Luis Arráez, Willson Contreras y Miguel Rojas.

Este galardón posee un valor especial dentro del sistema de Las Mayores, ya que es el único reconocimiento otorgado y votado directamente por un comité de expeloteros de las Grandes Ligas. La distinción honra a aquellos jugadores que demuestran una pasión desmedida por el juego y que encarnan los mejores valores, el espíritu y las tradiciones del deporte, tanto en el terreno de juego como en sus comunidades.

Los tres baluartes criollos premiados

Cada uno de los galardonados fue seleccionado como el máximo exponente de entrega y pundonor dentro de sus respectivas franquicias:

Luis Arráez: El infielder venezolano y múltiple campeón bate volvió a ser reconocido por su insuperable disciplina con el madero y su liderazgo contagioso en la cueva de los frailes.

El infielder venezolano y múltiple campeón bate volvió a ser reconocido por su insuperable disciplina con el madero y su liderazgo contagioso en la cueva de los frailes. Willson Contreras: El recepto e inicialista criollo se erigió como la chispa de intensidad y carácter en el equipo, destacando por su incansable ética de trabajo y capacidad de empuje.

Miguel Rojas: El veterano campocorto y pieza clave en el esquema defensivo angelino fue distinguido por su rol de mentor, entrega defensiva y constancia dentro de la franquicia campeona.

Tras ser seleccionados como los representantes de sus divisas entre los 30 ganadores de la liga, Arráez, Contreras y Rojas avanzan como finalistas al premio nacional definitivo. El ganador global del Heart and Hustle Award 2026 se dará a conocer a mediados de noviembre tras una votación combinada entre miembros alumni de la MLBPAA y los fanáticos.