Eduardo Rodríguez ante los Dodgers: de la inconsistencia al dominio divisional

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Enfrentar a los Los Angeles Dodgers suele ser una de las pruebas más exigentes para cualquier abridor en las Grandes Ligas. Para el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez, el historial frente a la novena californiana refleja una notable evolución: tras ser castigado severamente en sus primeras campañas, ha sabido ajustar para convertirse en una carta de garantía cuando mide fuerzas contra el rival divisional.

Historial de por vida vs. Los Angeles Dodgers

Juegos iniciados: 10 aperturas

10 aperturas Récord: 3 victorias y 4 derrotas

Entradas lanzadas: 49.2 IP

Carreras limpias permitidas: 25 (4.53 ERA)

Ponches / Bases por bolas: 42 SO / 17 BB

Últimas aperturas destacadas ante Los Ángeles

Su buen momento reciente contra los Dodgers comenzó el 30 de agosto de 2025 jugando para Arizona, cuando se acreditó la victoria tras lanzar 6.0 entradas en blanco de apenas cuatro hits, cuatro boletos y cuatro ponches. Ya en la temporada de 2026, el carabobeño abrió el calendario ante los angelinos el 28 de marzo, yéndose sin decisión en un trabajo de 5.0 episodios sin permitir carreras limpias, con cuatro imparables, dos pasaportes y cinco abanicados.

Meses después, el 1 de junio de 2026, Rodríguez volvió a salir sin decisión en una apertura de calidad en casa de 6.0 entradas, donde permitió solo cinco hits, una carrera limpia, un boleto y recetó tres ponches. Finalmente, el 10 de julio de 2026, el zurdo sumó otro triunfo al dominar a los Dodgers durante 6.0 innings de siete hits, dos carreras merecidas, una sola base por bolas y cinco ponches.

Evolución del zurdo en la lomita

Los años difíciles (2016-2025): En sus primeros cruces con los Medias Rojas de Boston, Tigres de Detroit y en su inicio con Arizona, el carabobeño sufrió salidas complicadas. Encuentros con abultados porcentajes de carreras limpias inclinaron su récord vitalicio de forma negativa.

En sus primeros cruces con los Medias Rojas de Boston, Tigres de Detroit y en su inicio con Arizona, el carabobeño sufrió salidas complicadas. Encuentros con abultados porcentajes de carreras limpias inclinaron su récord vitalicio de forma negativa. El cambio con Arizona (2025-2026): Rodríguez ha mostrado una cara radicalmente distinta. En sus últimas cuatro aperturas contra los Dodgers, acumula tres salidas de calidad, permitiendo apenas 3 carreras limpias en 23.0 entradas de labor para limitar de forma contundente a la toletería angelina.

El balance general refleja cómo el venezolano aprendió a descifrar la alineación de Los Ángeles, pasando de ser un lanzador vulnerable ante su bateo a un dolor de cabeza constante en los duelos de la División Oeste de la Liga Nacional.