Duelo a vida o muerte: Aaron Nola y Ray Kerr toman la lomita en el juego decisivo del Wild Card

Hoy se disputara el juego 3 de la seria del comodin entre Atlanta y Philadelphia en el Truist Park. El abridor de los Phillies será Aaron Nola, mientras que Atlanta empleará una estrategia de opener encabezada por Ray Kerr. El vencedor se medirá a los Dodgers de Los Ángeles en la NLDS.

Aaron Nola (Phillies de Filadelfia)

El experimentado diestro asume la responsabilidad de abrir el encuentro decisivo. Nola aportará el recorrido de un abridor tradicional acostumbrado a los escenarios de máxima tensión en octubre. A pesar de un año regular de altibajos con foja de 7-12 y efectividad de 4.67 en 33 aperturas, su habilidad para acumular ponches (177 en la campaña) y navegar sobre alineaciones pesadas le da estabilidad a la rotación de Filadelfia.

Ray Kerr (Bravos de Atlanta)

El zurdo actuará fundamentalmente en el rol de opener (abridor corto). Kerr ha sido utilizado principalmente como relevista de tramos intermedios durante el año, destacando por un repertorio de recta potente y bola de nudillos/curva. Atlanta utilizará al lanzador para neutralizar a los potentes bates zurdos de Filadelfia (encabezados por Kyle Schwarber y Bryce Harper) en el primer tercio del encuentro, para luego darle paso a lanzadores de mayor aliento como Grant Holmes.

¿Quién es el favorito?

Los Phillies de Filadelfia parten como ligeros favoritos para llevarse la victoria y avanzar a la NLDS por las siguientes razones clave: