Dominio absoluto frente a su exequipo: Luis Castillo recorta a los Rojos con 10 ponches en su debut

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En apenas su segunda apertura con el uniforme de los Medias Blancas de Chicago, el dominicano Luis Castillo firmó una de sus actuaciones más impecables de la temporada 2026. Frente a la organización donde inició su carrera en las Grandes Ligas, los Rojos de Cincinnati, el experimentado diestro lanzó siete entradas en blanco, permitiendo un solo imparable y abanicando a 10 bateadores para guiar el triunfo de su equipo por pizarra de 5-0 en Guaranteed Rate Field.

Tras un debut complicado la semana anterior contra Boston, Castillo demostró el calibre de su repertorio ajustando su estrategia y apoyándose en el cambio de velocidad. El abridor retiró a los últimos bateadores de su labor con ponches consecutivos en el séptimo episodio para cerrar una noche de 104 lanzamientos.

Métricas de élite en el montículo

La joya de pitcheo del dominicano no solo representó su tope de abanicados en la presente contienda, sino que también estableció un precedente para el cuerpo de lanzadores de Chicago esta temporada:

Dominio total: Permitía un único sencillo en la primera entrada a Sal Stewart, cediendo apenas dos boletos y registrando un pickoff en las bases.

Permitía un único sencillo en la primera entrada a Sal Stewart, cediendo apenas dos boletos y registrando un pickoff en las bases. Efectividad en los abanicos: Generó 22 abanicos fallidos ( swings and misses ), marcando la mayor cantidad de lanzamientos engañosos para un serpentinero de los Medias Blancas en un solo juego desde junio de 2024.

Ajuste clave: Apoyó la mitad de sus ponches en su cambio de velocidad, generando un alto porcentaje de fallos ante el orden al bate de los Rojos.

La ofensiva del conjunto patiblanco respaldó la actuación de su nuevo as con batazos de vuelta completa. El receptor Drew Romo rompió el cero en el tercer capítulo con un cuadrangular solitario tras una batalla de 10 pitcheos contra el abridor Rhett Lowder. Más adelante, en el sexto inning, Chase Meidroth amplió la ventaja con un batazo de dos carreras en su regreso a la alineación titular.

El relevo continuó el cerrojo tras la salida de Castillo; el zurdo novato Hagen Smith retiró a tres bateadores por la vía del ponche en el octavo episodio y Huascar Brazobán selló la octava blanqueada del año para la franquicia. Con este resultado, Castillo (4-9) se acredita su primer triunfo con el uniforme de los Medias Blancas en una noche redonda ante su antigua afición.