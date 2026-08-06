Demanda de $10 millones contra los Yankees tras grave accidente con un bate en las gradas

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Lo que debía ser una jornada deportiva de primer nivel se transformó en una pesadilla legal y médica para la franquicia de los New York Yankees. Stephanie Duluc, ejecutiva de 37 años perteneciente al sector de la salud, presentó una demanda por 10 millones de dólares contra el equipo neoyorquino ante un tribunal federal de Manhattan tras recibir un violento golpe en la cabeza por parte de un bate fuera de control.

El incidente se registró en la quinta entrada del encuentro del pasado 2 de junio entre los Yankees y los Cleveland Guardians. El estelar de Cleveland, José Ramírez, perdió el agarre de su bate durante un swing, provocando que el madero saliera disparado hacia los asientos de la cuarta fila ubicados justo detrás del plato de home, donde se encontraba ubicada Duluc.

Fallas en la red de protección y secuelas permanentes

De acuerdo con el documento presentado ante el tribunal federal, la demandante sostiene que el accidente fue consecuencia directa de una deficiencia estructural en las instalaciones del recinto. Duluc alega que la red o malla de protección situada directamente detrás del plato era sensiblemente más baja en comparación con las secciones adyacentes, creando una brecha desprotegida por la cual el bate logró ingresar a la zona de espectadores. El momento fue captado en directo por las transmisiones de televisión, evidenciando el instante en que el objeto superó la barrera.

Como consecuencia del fuerte impacto, la demanda detalla un cuadro clínico severo que incluye:

Lesiones neurológicas: Lesión cerebral traumática y conmoción cerebral.

Lesión cerebral traumática y conmoción cerebral. Secuelas físicas y sensoriales: Sensibilidad extrema a la luz y serias dificultades de equilibrio.

Daños corporales: Afecciones de carácter permanente tanto en el cuello como en las manos.

La acción legal interpuesta ante el fuero federal no solo busca una compensación millonaria por los daños físicos y el lucro cesante de la ejecutiva, sino que vuelve a poner bajo la lupa los estándares de seguridad y la cobertura de las mallas protectoras en las Grandes Ligas.