De un inicio desastroso a la fiesta de octubre: El hito sin precedentes de la postemporada 2026

El arranque de la temporada 2026 parecía dictar una sentencia anticipada para tres de las franquicias más tradicionales y competitivas de Las Mayores. Al término del mes de abril, los Astros de Houston, los Phillies de Filadelfia y los Red Sox de Boston registraban un paso perdedor por debajo del umbral de los .400 de efectividad. Sin embargo, lo que se perfilaba como un año de transición se transformó en una gesta colectiva sin precedentes en la historia de la MLB.

Nunca antes en la era moderna de las Grandes Ligas tres equipos habían logrado reponerse de un comienzo tan adverso en el primer mes de competición para terminar metiéndose en la postemporada durante la misma campaña.

El registro de abril de los clasificados

Astros de Houston: Cerraron abril con un balance de 12 victorias y 20 derrotas (porcentaje de victorias de .375), ubicándolos entre los peores arranques de la Liga Americana.

Phillies de Filadelfia: Firmaron un inicio de 12 victorias y 19 derrotas (porcentaje de victorias de .387), sufriendo altibajos en el pitcheo abridor y el relevo en la Liga Nacional.

Red Sox de Boston: Registrarón exactamente el mismo récord que Filadelfia, 12 victorias y 19 derrotas (.387), quedando relegados en los primeros puestos de la disputada División Este de la Liga Americana.

La capacidad de reacción

A lo largo de los cinco meses siguientes de temporada regular, las tres franquicias reajustaron sus rotaciones, encontraron solidez en la caja de bateo y protagonizaron rachas victoriosas que les permitieron escalar posiciones hasta amarrar sus respectivos pasajes a los playoffs.

Este fenómeno resalta el impacto de la consistencia en una temporada regular de 162 juegos y demuestra cómo la estructura actual de la postemporada premia a los equipos con capacidad de resiliencia y profundidad en su nómina.