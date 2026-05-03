Cubs refuerzan su cierre: Daniel Palencia regresa para enfrentar a Arizona

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Los Cachorros de Chicago recibieron una inyección de potencia pura para su cuerpo de relevistas. El equipo anunció oficialmente este domingo la activación del lanzador derecho Daniel Palencia, quien regresa tras una ausencia de poco más de dos semanas debido a una distensión en el dorsal/oblicuo izquierdo.

Palencia, quien se ha consolidado como la pieza de confianza para los cierres del manager Craig Counsell, no ha permitido carreras en lo que va de la temporada 2026. Antes de su ingreso a la lista de lesionados el pasado 17 de abril, el venezolano acumuló 5 entradas en blanco con 5 ponches en cinco apariciones, dejando una efectividad impecable de 0.00.

Rehabilitación de alto voltaje

La señal de que Palencia estaba listo para volver se dio el pasado viernes durante su salida de rehabilitación con la sucursal de Triple-A en Iowa. En dicho encuentro, el derecho mostró que su brazo está al 100%, registrando envíos que alcanzaron las 102 millas por hora.

"Creo que nos estamos recuperando", comentó Counsell a la prensa antes del juego dominical. "Todavía tenemos que ejecutar, y lo hemos hecho muy bien las últimas dos semanas y media, pero recuperar a Daniel es fundamental para la estructura del bullpen".

Movimientos en el roster

Para abrir espacio al lanzador venezolano, los Cubs designaron para asignación a Matthew Boyd. La vuelta de Palencia coincide con un gran momento para Chicago, que ostenta un récord de 14-3 en sus últimos 17 compromisos y lidera la División Central de la Liga Nacional.

Se espera que Palencia retome sus funciones de alta presión de forma inmediata. Con los Diamondbacks de Arizona buscando salvar el honor en el Wrigley Field, la presencia del venezolano ofrece a los Cubs la seguridad de un brazo capaz de dominar con velocidad élite en los momentos finales del encuentro.