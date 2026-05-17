Cristopher Sánchez emula una hazaña de Clayton Kershaw

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En la rica e hiperanalizada historia de las Grandes Ligas, trazar una línea directa entre un lanzador en pleno ascenso y un futuro miembro del Salón de la Fama es un privilegio reservado para muy pocos. El zurdo de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, acaba de derribar esa puerta a fuerza de pitcheos indescifrables, control quirúrgico y una resistencia física que evoca a las épocas doradas del béisbol.

Sánchez se ha convertido en apenas el segundo lanzador en toda la era moderna de la MLB en encadenar un lapso de tres aperturas consecutivas acumulando al menos 24.0 entradas lanzadas, 30 o más ponches, otorgando un máximo de una base por bolas y sin permitir una sola carrera limpia.

Hasta hoy, el único hombre capaz de firmar semejante nivel de dominio absoluto bajo esos parámetros exactos había sido el histórico as de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, quien lo consiguió en la temporada 2015.

La anatomía de una gesta histórica

Para dimensionar el logro del serpentinero dominicano, es necesario desglosar la exigencia de una combinación estadística que exige perfección en el comando y resistencia en el brazo:

Resistencia de la vieja escuela: Completar al menos 24 episodios en solo tres salidas implica promediar 8.0 entradas por apertura, una rareza en el béisbol actual impulsado por la analítica y el uso temprano del bullpen.

Dominio en la zona: Superar la barrera de los 30 abanicados en ese trayecto demuestra la capacidad de Sánchez para generar swings fallidos y retirar a los bateadores por la vía rápida cuando la situación lo requiere.

Control microscópico: El dato más devastador para las ofensivas rivales es el casillero de los boletos. Otorgar un máximo de una transferencia en un volumen tan alto de bateadores enfrentados habla de una localización de pitcheos prácticamente perfecta.

Inmune al daño: Mantener el casillero de carreras en cero a lo largo de este tramo corona una de las rachas más dominantes que se recuerden en la franquicia de Filadelfia en los últimos años.

La era moderna del béisbol está repleta de brazos icónicos, desde Pedro Martínez y Randy Johnson hasta Max Scherzer o Justin Verlander; sin embargo, ninguno de ellos logró combinar estos cuatro factores específicos en tres inicios consecutivos. Que la última referencia idéntica date de 2015 con el Kershaw más dominante (año en el que terminó con 301 ponches), coloca la actualidad de Cristopher Sánchez en una dimensión completamente diferente.

Lo que comenzó como una sólida campaña para el zurdo de los Filis se ha transformado oficialmente en una temporada de consagración histórica. Sánchez ya no solo gana juegos; está escribiendo su nombre en los libros de récords de la Gran Carpa.