Cita inédita en octubre: Padres y Cerveceros se ven las caras por primera vez en postemporada

El béisbol de octubre alista el escenario para un duelo sin antecedentes históricos. Los Padres de San Diego y los Cerveceros de Milwaukee chocarán por primera vez en una serie de postemporada tras concretarse su cruce en la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS).

A pesar de haber compartido múltiples batallas en la temporada regular a lo largo de las décadas, las rutas de ambas franquicias jamás se habían cruzado en la fiesta de la postemporada. Para esta inédita confrontación, la representación de Venezuela ocupará un rol protagónico en los planes tácticos de ambos mánagers, especialmente desde la receptoría y el relevo de impacto.

Los Cerveceros: El liderazgo de William Contreras y Jackson Chourio

El conjunto de Milwaukee saltará al terreno como campeón de la División Central y cabeza de serie de la Liga Nacional. La columna vertebral del equipo lúpulo tiene acento venezolano:

William Contreras: Consolidado como uno de los receptores más completos y productivos de todas Las Mayores, Contreras lidera a la escuadra desde el plato y la conducción del pitcheo, siendo una pieza vital en la aspiración del título.

Consolidado como uno de los receptores más completos y productivos de todas Las Mayores, Contreras lidera a la escuadra desde el plato y la conducción del pitcheo, siendo una pieza vital en la aspiración del título. Jackson Chourio: El estelar jardinero zuliano llega a esta cita convertido en una de las herramientas ofensivas y defensivas más dinámicas del circuito, aportando velocidad y fuerza en la parte alta de la alineación.

Luis Lara: El joven jardinero novato que ha dejado momentos decisivos en el terreno de juego, consolidándose como un recurso sumamente oportuno en la rotación de los jardines.

Antonio Senzatela: Lanzador experimentado que se sumó para reforzar al grupo de campeones venezolanos en la organización y aportar temple desde el montículo.

Ángel Zerpa: Relevista zurdo de valioso recorrido que forma parte fundamental de la sólida conexión venezolana del club en las entradas intermedias y de presión.

Los Padres: Juventud e impacto en el bullpen

San Diego llega motivado tras dejar en el camino a los Cachorros de Chicago en la Serie de Comodines. En el esquema fraile, los nombres tricolores dicen presente en zonas neurálgicas:

Ethan Salas y Freddy Fermín: La receptoría de San Diego cuenta con el joven maravilla Ethan Salas (quien hizo su esperado debut en Las Mayores en la recta final de la ronda regular) junto al experimentado Freddy Fermín, conformando una dupla detrás del plato con proyección y solvencia defensiva.

La receptoría de San Diego cuenta con el joven maravilla Ethan Salas (quien hizo su esperado debut en Las Mayores en la recta final de la ronda regular) junto al experimentado Freddy Fermín, conformando una dupla detrás del plato con proyección y solvencia defensiva. Bradgley Rodríguez: En el relevo, el diestro novato venezolano ha emergido como un brazo de confianza en los episodios intermedios e imprevistos de alta presión para el cuerpo técnico fraile.

Así llegan al duelo divisional

San Diego dominó la serie particular de la temporada regular 4-2 ante Milwaukee, destacando por un sólido pitcheo y batazos oportunos. No obstante, la ventaja de localía estará del lado de los Cerveceros en el American Family Field para el Juego 1, dando inicio a una batalla inédita donde las máscaras, el talento joven y las garras venezolanas buscarán inclinar la balanza rumbo a la Serie de Campeonato.