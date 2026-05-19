Anthony Volpe aprovecha su oportunidad y rinde al máximo en su regreso con los Yankees

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En las Grandes Ligas, las oportunidades suelen presentarse en los momentos menos esperados, y la clave para consolidarse radica en saber capitalizarlas. Anthony Volpe parece tener esto muy claro. Luego de un inicio de campaña atípico que lo obligó a jugar en Triple-A con Scranton/Wilkes-Barre tras culminar su rehabilitación por una cirugía de hombro, el campocorto neoyorquino ha vuelto al equipo grande de los New York Yankees con el madero encendido.

La desafortunada fractura en el dedo de José Caballero le abrió nuevamente las puertas del Bronx al joven de 25 años el pasado 12 de mayo. Lejos de amilanarse por el gran momento que vivía Caballero, Volpe ha respondido a la confianza del mánager Aaron Boone firmando una primera semana sencillamente intratable.

Una línea estadística de élite

El despliegue de madurez y disciplina en el plato por parte de Volpe ha sido evidente desde su primer turno de vuelta en Las Mayores. En sus primeros cinco compromisos disputados, el torpedero ha destrozado los pitcheos rivales y ha mostrado una notable paciencia para seleccionar sus envíos.

Su rendimiento se desglosa de la siguiente manera:

Promedio al bate (AVG): .364 (conectando 4 imparables en 11 turnos oficiales).

Extrabases: 2 dobles, aportando la fuerza oportuna en los callejones.

Velocidad en las bases: 2 bases robadas (SB), manteniéndose como una amenaza constante corriendo las almohadillas.

Disciplina en el plato: 7 bases por bolas (BB), reflejando un enfoque sumamente selectivo y maduro frente a los lanzadores rivales.

Porcentaje de embasado (OBP): Un extraordinario .611, manteniéndose en circulación en más de la mitad de sus apariciones.

OPS (On-base plus slugging): Un destructivo 1.156, combinando su alta capacidad para embasarse con el poder de sus conexiones.

Presión positiva para el cuerpo técnico

Antes de este llamado, la gerencia de los Yankees había optado por mantener a Caballero como el campocorto del día a día debido a su sólido rendimiento (.259 de promedio y 13 estafadas), obligando a Volpe a tomar turnos adicionales en las menores cuando expiró su tiempo de rehabilitación. Sin embargo, este explosivo arranque de Volpe complica (en el buen sentido) las decisiones de Aaron Boone de cara al futuro inmediato, especialmente con el esperado regreso de Caballero de la lista de lesionados.

Con un enfoque renovado, eliminando los swings innecesarios y priorizando el contacto y la disciplina, Anthony Volpe está enviando un mensaje directo desde el terreno de juego: está listo para volver a ser el dueño absoluto del campocorto en el Yankee Stadium.